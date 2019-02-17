Английский клуб намерен купить игрока "Барселоны"

"Эвертон" хочет выкупить трансфер португальского полузащитника "Барселоны" Андре Гомеша, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, спортивный директор английского клуба намерен прилететь в Барселону в ближайшее время, чтобы обсудить трансфер игрока. Каталонский клуб готов продать игрока, но только в случае хорошего предложения.

В нынешнем сезоне 25-летний Гомеш выступает за "Эвертон" на правах аренды, провел 21 матч, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2021 года.

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