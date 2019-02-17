Английский клуб намерен купить игрока "Барселоны"

Теги эвертонбарселонаандре гомештрансферы

Английский клуб намерен купить игрока "Барселоны"

"Эвертон" хочет выкупить трансфер португальского полузащитника "Барселоны" Андре Гомеша, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, спортивный директор английского клуба намерен прилететь в Барселону в ближайшее время, чтобы обсудить трансфер игрока. Каталонский клуб готов продать игрока, но только в случае хорошего предложения.

В нынешнем сезоне 25-летний Гомеш выступает за "Эвертон" на правах аренды, провел 21 матч, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Дом новичка "Барселоны" обокрали во время матча с "Вальядолидом". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Жена Икарди высказалась о срыве трансфера форварда в "Реал" по ее вине

Жена Икарди высказалась о срыве трансфера форварда в "Реал" по ее вине

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
2 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
8 Уотфорд Уотфорд 26 37
9 Эвертон Эвертон 27 33
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 26 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 26 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 26 11
Полная таблица

топ-5 тегов