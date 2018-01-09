Английский клуб намерен перехватить Вериссимо у "Спартака"

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Английский клуб намерен перехватить Вериссимо у "Спартака"

Защитник "Сантоса" Вериссимо может перебраться в Англию, сообщает Globo Esporte.

По сведениям издания, не названный английский клуб собирается перебить предложение "Спартака" по игроку, которое составляет шести миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Сантос" хочет получить за 22-летнего Вериссимо не менее 7 миллионов.

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