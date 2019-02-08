Английский клуб объявил о переходе самого высокого футболиста в мире

Клуб из шестого дивизиона Англии "Далвич Хэмлет" подписал датского голкипера Симона Йоргенсена, сообщает официальный сайт клуба.

Йоргенсен, рост которого составляет 210 сантиметров, является самым высоким футболистом в мире. Он являлся свободным агентом, поэтому достался "Далвич Хэмлет" бесплатно.

26-летний Йоргенсен является воспитанником "Копенгагена". Ранее он также играл за "Б 93", "Б 1908", "Фрем", "Броншой", "Аккрингтон Стэнли" и "Уайтхоук".

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