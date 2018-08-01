Английский клуб предложил 35 миллионов евро за перспективного ивуарийца
Английский клуб предложил 35 миллионов евро за полузащитника "Майнца" Жана-Филиппа Гбамена, сообщает RMC Sport.
Пока неизвестно, какой именно клуб нацелился на перспективного ивуарийца. СМИ предполагают, что речь идёт об "Арсенале".
Впрочем, несмотря на достаточно выгодное предложение, "Майнц" не намерен расставаться с Гбаменом.
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