Английский клуб презентовал прозрачную форму

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Английский клуб презентовал прозрачную форму

Фото твиттер Julia Bradbury

Английский клуб "Бидейл" провёл презентацию своей новой формы.

Представитель 11-го дивизиона прославился использованием оригинальной экипировки.

На этот раз "Бидейл" представил прозрачный комплект со стрелками, указывающими на мужские половые органы.

Таким образом, клуб привлекает внимание к проблеме рака простаты и яичка. В центре формы нанесена надпись "Проверь", призывающая мужчин регулярно сдавать необходимые анализы, чтобы не пропустить болезнь.

Не пропустите: Puma прокомментировала схожесть форм "Краснодара", "Крыльев" и "Сочи". | http://soccernews.ru
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