Английский клуб уволил тренера, а затем вернул его спустя 10 дней

Теги стивенидж

Английский клуб уволил тренера, а затем вернул его спустя 10 дней

Даррен Сарлл вернулся на пост главного тренера клуба четвертого по силе дивизиона Англии "Стивениджа", сообщает BBC. 

Стоит отметить, что всего десять дней назад руководство клуба отправило Сарлла в отставку.

В этом сезоне "Стивенидж" занимает 16 место в турнирной таблице и оторвался от зоны вылета на десять очков.

Не пропустите: Сын президента Либерии дебютировал за сборную США. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Без весны, но в ожидании Чемпионата Мира: репортаж о подготовке Москвы к мундиалю

Без весны, но в ожидании Чемпионата Мира: репортаж о подготовке Москвы к мундиалю

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов