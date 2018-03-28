Английский клуб уволил тренера, а затем вернул его спустя 10 дней

Даррен Сарлл вернулся на пост главного тренера клуба четвертого по силе дивизиона Англии "Стивениджа", сообщает BBC.

Стоит отметить, что всего десять дней назад руководство клуба отправило Сарлла в отставку.

В этом сезоне "Стивенидж" занимает 16 место в турнирной таблице и оторвался от зоны вылета на десять очков.

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