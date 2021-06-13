Английский клуб заинтересован в Коутиньо

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Английский клуб заинтересован в Коутиньо

Фото: инстаграм Филиппе Коутиньо/Автор неизвестен

"Лестер" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с трансфером футболиста в летнее трансферное окно. Пока непонятно, будет ли это аренда или полноценная покупка. На приобретении Коутиньо настаивает главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс, который работал с ним в "Ливерпуле".

В минувшем сезоне 29-летний Коутиньо провел за "Барселону" 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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