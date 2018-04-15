Английский клуб заинтересован в услугах Джеррарда

Теги ливерпульстивен джеррардипсвич таун

Английский клуб заинтересован в услугах Джеррарда

Наставник молодежной команды "Ливерпуля" Стивен Джеррард может возглавить один из английских клубов.

Как сообщает The Sun, в услугах Джеррарда заинтересован "Ипсвич", который в настоящее время занимает 12 место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Читайте также: Джеррард: "Я осознал всю сложность работы тренера". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

ПСЖ уничтожает "Монако" и досрочно становится чемпионом Франции

ПСЖ уничтожает "Монако" и досрочно становится чемпионом Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 33 71
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 33 67
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 34 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 33 35
14 Хаддерсфилд Таун 34 35
15 Вест Хэм Юнайтед 32 34
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 34 24
Полная таблица

топ-5 тегов