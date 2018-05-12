Английский клуб заинтересован в услугах Мусы

Форвард ЦСКА Ахмед Муса может вернуться в Англию.

Как сообщает Todomercadoweb, нигерийца хочет арендовать "Вулверхэмптон". Напомним, что права на футболиста принадлежат "Лестеру".

В этом сезоне Муса провел за ЦСКА 15 матчей, в которых забил 6 голов.

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