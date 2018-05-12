Английский клуб заинтересован в услугах Мусы
Форвард ЦСКА Ахмед Муса может вернуться в Англию.
Как сообщает Todomercadoweb, нигерийца хочет арендовать "Вулверхэмптон". Напомним, что права на футболиста принадлежат "Лестеру".
В этом сезоне Муса провел за ЦСКА 15 матчей, в которых забил 6 голов.
Читайте также: Муса не собирается возвращаться в "Лестер". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|46
|99
|2
|Кардифф Сити
|46
|90
|3
|Фулхэм
|46
|88
|4
|Астон Вилла
|46
|83
|5
|Мидлсбро
|46
|76
|6
|Дерби Каунти
|46
|75
|7
|Престон Норт Энд
|46
|73
|8
|Миллуол
|46
|72
|9
|Брентфорд
|46
|69
|10
|Шеффилд Юнайтед
|46
|69
|11
|Бристоль Сити
|46
|67
|12
|Ипсвич Таун
|46
|60
|13
|Лидс Юнайтед
|46
|60
|14
|Норвич Сити
|46
|60
|15
|Шеффилд Уэнсдэй
|46
|57
|16
|Куинз Парк Рейнджерс
|46
|56
|17
|Ноттингем Форест
|46
|53
|18
|Халл Сити
|46
|49
|19
|Бирмингем Сити
|46
|46
|20
|Рединг
|46
|44
|21
|Болтон Уондерерс
|46
|43
|22
|Барнсли
|46
|41
|23
|Бертон Альбион
|46
|41
|24
|Сандерленд
|46
|37