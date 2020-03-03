Английский клуб запретил футболистам делать селфи с болельщиками из-за коронавируса

Теги вулверхэмптонкоронавирус

Английский клуб запретил футболистам делать селфи с болельщиками из-за коронавируса

Пресс-служба "Вулверхэмптон" сообщила, что футболистам запрещено делать селфи с болельщиками из-за угрозы распространения коронавируса.

В клубе приняли решение уменьшить общение игроков с фанатами. Руководство "волков" понимает, что данное решение разочарует поклонников, но считает, что оно является оправданным.

Также футболистам и персоналу "Вулверхэмптона" рекомендовали избегать рукопожатий и публичных мероприятий.

На данный момент китайским коронавирусом COVID-19 заразились более 90 тысяч человек по всему миру. Скончались более 3100 человек. Число выздоровевших составляет почти 48 тысяч.

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