Английские клубы интересуются защитником "Аякса"

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Английские клубы интересуются защитником "Аякса"Фото: инстаграм Мазрауи/Автор неизвестен

Марокканский защитник амстердамского "Аякса" Нуссаир Мазрауи может перебраться в Англию, сообщает Eurosport.

По информации источника, в футболисте заинтересованы "Манчестер Сити", "Арсенал", "Лидс" и "Брайтон". Его соглашение с голландским грандом рассчитано до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне первенства Нидерландов Мазрауи сыграл 11 матчей, в которых забил 4 гола.

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