Английские клубы интересуются защитником "Аякса"
Фото: инстаграм Мазрауи/Автор неизвестен
Марокканский защитник амстердамского "Аякса" Нуссаир Мазрауи может перебраться в Англию, сообщает Eurosport.
По информации источника, в футболисте заинтересованы "Манчестер Сити", "Арсенал", "Лидс" и "Брайтон". Его соглашение с голландским грандом рассчитано до конца текущего сезона.
В нынешнем сезоне первенства Нидерландов Мазрауи сыграл 11 матчей, в которых забил 4 гола.
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|27
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|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
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|20
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|27
|18