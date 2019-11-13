Английский комик потроллил Месси

Английский комик Ноэль Филдинг пошутил над капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.

Юморист обратил внимание на татуировку на спине аргентинского футболиста с изображением его матери Силии.

Филдинг считает, что мать Месси очень похожа на него.

Lionel Messi has a tattoo of Noel Fielding on his back jokes the comic after spotting inking on Barcelona star https://t.co/FZMTJlU4Fa — Sun Sport (@SunSport) November 12, 2019

"Я всегда знал, что Месси однажды сделает татуировку со мной", - написал комик в твиттере.

32-летний Месси в текущем сезоне сыграл за "Барсу" 11 матчей, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

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