Английский комик потроллил Месси

Теги барселоналионель месси

Английский комик потроллил Месси

Английский комик Ноэль Филдинг пошутил над капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.

Юморист обратил внимание на татуировку на спине аргентинского футболиста с изображением его матери Силии.

Филдинг считает, что мать Месси очень похожа на него.

"Я всегда знал, что Месси однажды сделает татуировку со мной", - написал комик в твиттере.

32-летний Месси в текущем сезоне сыграл за "Барсу" 11 матчей, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Тренер "Леганеса": "Я понятия не имею, как остановить Месси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Ла Лига назначила время начала перенесённого матча "Барселона" - "Реал"

Ла Лига назначила время начала перенесённого матча "Барселона" - "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 12 25
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 12 25
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 13 24
4 Севилья Севилья 13 24
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 13 23
6 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 13 20
7 Хетафе Хетафе 13 20
8 Гранада Гранада 13 20
9 Валенсия Валенсия 13 20
10 Осасуна Осасуна 13 19
11 Вильярреал Вильярреал 13 18
12 Леванте Леванте 13 17
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 13 17
14 Алавес Алавес 13 15
15 Эйбар Эйбар 13 15
16 Мальорка Мальорка 13 14
17 Бетис Бетис 13 13
18 Сельта Виго Сельта Виго 13 9
19 Эспаньол Эспаньол 13 8
20 Леганес Леганес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов