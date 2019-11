Английский комик потроллил Месси

Английский комик Ноэль Филдинг пошутил над капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.

Юморист обратил внимание на татуировку на спине аргентинского футболиста с изображением его матери Силии.

Филдинг считает, что мать Месси очень похожа на него.

Lionel Messi has a tattoo of Noel Fielding on his back jokes the comic after spotting inking on Barcelona star https://t.co/FZMTJlU4Fa