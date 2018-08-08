Английский середняк готов заплатить 60 миллионов евро за форварда ПСЖ

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Английский середняк готов заплатить 60 миллионов евро за форварда ПСЖ

"Уотфорд" проявляет интерес к португальскому нападающему ПСЖ Гонсалу Гедешу, сообщает Get French Football News.

По сведениям издания, английский клуб готов заплатить за футболиста требуемые 60 миллионов евро. Сам форвард хотел бы вернуться в "Валенсию", за которую играл в прошлом сезоне на правах аренды, но испанцы не смогли договориться с ПСЖ по его трансферу.

Стоит отметить, что 21-летний Гедеш не принимал участия в предсезонном сборе ПСЖ в США, так как клуб настроен его продать.

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