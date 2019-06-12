Английский тренер осужден на 24 года за домогательства к подросткам

Экс-тренер молодежной команды "Саутгемптона" Боб Хиггинс приговорен к лишению свободы на 24 года за домогательства к подросткам, сообщает ВВС.

По сведениям издания, в период с 1971 по 1996 годы тренер приставал к юным футболистам во время массажа и в машине. Из-за этого у многих возникли психологические проблемы.

Хиггинсу в данный момент 64 года. Если он отсидит срок полностью, то выйдет на свободу почти 90-летним.

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