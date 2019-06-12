Английский тренер осужден на 24 года за домогательства к подросткам

Теги саутгемптон

Английский тренер осужден на 24 года за домогательства к подросткам

Экс-тренер молодежной команды "Саутгемптона" Боб Хиггинс приговорен к лишению свободы на 24 года за домогательства к подросткам, сообщает ВВС.

По сведениям издания, в период с 1971 по 1996 годы тренер приставал к юным футболистам во время массажа и в машине. Из-за этого у многих возникли психологические проблемы.

Хиггинсу в данный момент 64 года. Если он отсидит срок полностью, то выйдет на свободу почти 90-летним.

Не пропустите: В Мадриде обокрали дома Зидана и Иско. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе полузащитника сборной Уэльса

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе полузащитника сборной Уэльса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов