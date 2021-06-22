Английский тренер выразил готовность возглавить сборную России
Фото: твиттер West Ham Central/Автор неизвестен
Известный английский тренер Харри Реднапп заявил, что он готов возглавить сборную России.
"Болельщики в России требуют отставки Черчесова? Ха-ха, если что, я готов! Могу купить билет в Москву хоть завтра, звоните мне. Если серьезно, то отставка тренера вам не поможет. Ни один тренер не способен добиться успеха со слабыми игроками. Это невозможно. Тренеры не маги, они не могут творить чудеса. Если футболисты не дотягивают до нужного уровня, то тренеры это не исправят. Вам надо задуматься об игроках", - приводит слова Реднаппа "Спорт-Экспресс".
74-летний Реднапп ранее тренировал "Борнмут", "Вест Хэм", "Портсмут", "Саутгемптон", вновь "Портсмут", "Тоттенхэм", "Куинз Парк Рейнджерс", сборную Иордании и "Бирмингем".
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