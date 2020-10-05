Английский журналист рассказал, почему сорвался переход Усмана Дембеле в "Манчестер Юнайтед"
Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле не перейдет в "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Давид Орнстейн в своем Twitter.
По данным источника, английский клуб хотел арендовать футболиста, а каталонцы настаивали на продаже. В последний момент "Барселона" согласилась на аренду, но лишь при условии продления контракта с Дембеле до 2023 года.
Дембеле выступает за "Барселону" с 2017 года. Всего он провел за каталонский клуб 75 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Защитник "Барсы" Альба выбыл на неопределенный срок из-за травмы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Атлетико" продал вице-чемпиона мира в "Верону"
-
Лионель Месси вызван в сборную Аргентины на матчи квалификации ЧМ-2022
-
"Фиорентина" подписала легенду "Наполи"
-
"Парма" подписала бывшего защитника "Зенита" Осорио
-
"Марсель" усилился защитником "Баварии"
-
Симеоне пришел в бешенство из-за предстоящего ухода Партея
-
Английский журналист рассказал, почему сорвался переход Усмана Дембеле в "Манчестер Юнайтед"
-
"Севилья" объявила о двух трансферах
-
Маттео Гендузи перешел из "Арсенала" в "Герту"
-
Бывший игрок "Локомотива" и "Краснодара" Мануэл Фернандеш перешел в турецкий клуб
-
Далер Кузяев продолжит карьеру в "Зените"
-
"Наполи" подписал хавбека "Челси"
-
"Манчестер Юнайтед" купил бразильца Теллеса
-
Федерико Кьеза стал игроком "Ювентуса"
-
"Бешикташ" не смог подписать Манджукича, которым интересовался "Локомотив"
-
Орлов: "Претензии Тедеско к судьям выглядят несерьёзно"
-
"Бавария" объявила о трансфере игрока "Марселя" Сарра
-
АЕК представил новичка команды защитника Йонуца Неделчару
-
Наставник "Барселоны" Куман высказался об игре нападающего Гризманна
-
"РБ Лейпциг" официально арендовал Клюйверта у "Ромы"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18