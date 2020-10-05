Английский журналист рассказал, почему сорвался переход Усмана Дембеле в "Манчестер Юнайтед"

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Английский журналист рассказал, почему сорвался переход Усмана Дембеле в "Манчестер Юнайтед"

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле не перейдет в "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Давид Орнстейн в своем Twitter.

По данным источника, английский клуб хотел арендовать футболиста, а каталонцы настаивали на продаже. В последний момент "Барселона" согласилась на аренду, но лишь при условии продления контракта с Дембеле до 2023 года.

Дембеле выступает за "Барселону" с 2017 года. Всего он провел за каталонский клуб 75 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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