Английско-французское противостояние в Орландо: ПСЖ сразится с "Тоттенхэмом"

"Тоттенхэм" – ПСЖ

Стадион: "Орландо Цитрус Боул" (Орландо)

Начало матча: 03:00

Английский "Тоттенхэм" стартует в Международном кубке чемпионов матчем с ПСЖ, который уже успел провести одну игру в Северной Америке. Парижане сыграли в основное время вничью с "Ромой", а в серии пенальти оказались удачливее итальянцев. ПСЖ в той игре выпустил достаточно боевой состав, который в первом тайме полностью переигрывал своего соперника. Гол удалось забить защитнику Маркиньосу. Во второй половине игры французы сбавили обороты и пропустили ответный мяч от Умара Садика, но после серии замен снова прижали "Рому". Блез Матюиди имел три верных момента, но всякий раз отправлял мяч мимо ворот.

Всю эту неделю вокруг ПСЖ витало множество новостей, касающихся перехода нападающего Неймара. Бразилец как никогда близок к уходу из "Барселоны", возможно, он вскоре подпишет контракт и наденет футболку парижан. Также французы могут переключиться на Алексиса Санчеса. В целом же ПСЖ активно ищет звездного форварда, который помог бы команде удачно выступить в Лиге чемпионов.

"Тоттенхэм" в последние сезоны выглядит очень прилично в АПЛ, лондонцы постоянно ведут борьбу за чемпионство, финишируя в первой тройке. "Шпоры" пока инертно ведут себя на трансферном рынке, на данную минуту нет совершено ни одного приобретения. Существенная потеря только одна – Кайл Уокер ушёл в "Манчестер Сити" за 51 миллион евро, став самым дорогим защитником в мире. Правый фланг обороны "Тоттенхэма" осиротел, остался только Киран Триппьер. Также команду покинули Бенталеб, Фацио и Н'Джи, но их уход не должен стать проблемой для лондонцев. Всего за это трансферное окно "Тоттенхэм" заработал 80 миллионов евро.

Интересные факты противостояния:

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных матчах.

ПСЖ выиграл два последних турнира, а "Тоттенхэм" участвовал в Международном кубке чемпионов только один раз. В прошлом году он играл в Австралии, где проиграл мадридскому "Атлетико" и "Ювентусу".

Ориентировочные составы:

"Тоттенхэм": Льорис, Трипьер, Дэвис, Картер-Викерс, Алдервейрельд, Дайер, Сиссоко, Алли, Эриксен, Онома, Сон, Кейн.

ПСЖ: Ареола, Курзава, Маркиньос, Силва, Алвес, Мотта, Рабио, Матюиди, Пасторе Гуэдеш, Лукас.

Прогноз на матч:

ПСЖ уже провел одну игру в Северной Америке, "Тоттенхэму" же только предстоит показать себя американской публике. В первой встрече французы действовали неплохо. Были спады во втором тайме, но все же в целом ПСЖ смотрелся лучше "Ромы". "Тоттенхэм" тоже может рассчитывать на победу, однако более вероятна ничья в основное время. Команды в целом равны по классу.

Букмекеры предлагают на победу ПСЖ коэффициент – 2.00, на ничью – 3.9, на победу "Тоттенхэма" – 3.70.

Вячеслав Горбачёв

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