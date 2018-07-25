Английское противостояние на американской земле: "Манчестер Сити" встретится с "Ливерпулем"

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль"

Стадион: МетЛайф (Ист Рутерфорд)

Начало матча: 03:00

После поражений в стартовых играх Международного кубка чемпионов "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" постараются реабилитироваться и одержать первую победу на турнире.

Обе команды проиграли юниорам дортмундской "Боруссии", и если "Манчестер Сити" выставил не менее молодой состав, то у "Ливерпуля" в матче со "шмелями" играли достаточно опытные футболисты. Тем не менее "Боруссия" сумела победить 3:1.

"Ливерпуль" в это межсезонье качественно усилил середину поля, клуб пополнили сразу три игрока. Из "Монако" пришел Фабиньо, а из "Лейпцига" – Наби Кейта. Они будут отвечать за центр поля команды Клоппа. Также клуб подписал контракт с Джерданом Шакири, швейцарец должен действовать ближе к атаке.

После финала Лиги чемпионов 17/18 стало очевидно, что вратарь Лорис Кариус является посредственным вратарем, во всяком случае, не уровня топовой команды. "Ливерпуль" отреагировал незамедлительно – из "Ромы" перешел бразильский голкипер Алиссон, подписать которого в свое время был готов "Реал". Алиссон зарекомендовал себя с очень хорошей стороны, он должен усилить проблемную позицию.

"Манчестер Сити" же пока достаточно пассивен, лишь Рияд Марез перешел из "Лестера". Хотя стоит сказать, что состав у "горожан" и без того очень мощный, команда уверенно выиграла АПЛ и этот же коллектив постарается повторить достижение уже в следующем сезоне.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 181 матч: 89 побед у "Ливерпуля", 45 – у "Манчестер Сити", 49 ничьих.

В прошлом сезоне в АПЛ "Манчестер Сити" разгромил соперника на своем поле 5:0, а на "Энфилде" сильнее был "Ливерпуль" 4:3. Затем в 1/4 финала Лиги чемпионов красные дважды победили команду Гвардиолы (3:0 и 2:1).

"Ливерпуль" дважды занимал второе место в Международном кубке чемпионов, "Манчестер Сити" был вторым один раз, побед у команд нет.

Ориентировочные составы:

"Манчестер Сити": Браво, Болтон, Денайер, Лапорт, Зинченко, Харрисон, Марез, Диас, Фоден, Сане, Нмеча.

"Ливерпуль": Кариус, Клайн, Клаван, Ван Дайк, Робертсон, Фабиньо, Лаллана, Кейта, Оджо, Маркович, Старридж.

Прогноз на матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль"

"Ливерпуль" выглядит фаворитом этого матча, так как у него более боевой состав, который имеет большой опыт выступления в АПЛ, однако эти игроки уже проигрывали молодежи из "Боруссии", поэтому и у "Манчестер Сити" будет свой шанс.

Букмекеры предлагают на победу "Ливерпуля" коэффициент 1.90, на "Манчестер Сити" – 4.20.

Вячеслав Горбачев

Также читайте: "Ювентус" встретится с "Баварией" в рамках Международного кубка чемпионов | soccernews.ru