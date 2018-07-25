Английское противостояние на американской земле: "Манчестер Сити" встретится с "Ливерпулем"
"Манчестер Сити" – "Ливерпуль"
Стадион: МетЛайф (Ист Рутерфорд)
Начало матча: 03:00
После поражений в стартовых играх Международного кубка чемпионов "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" постараются реабилитироваться и одержать первую победу на турнире.
Обе команды проиграли юниорам дортмундской "Боруссии", и если "Манчестер Сити" выставил не менее молодой состав, то у "Ливерпуля" в матче со "шмелями" играли достаточно опытные футболисты. Тем не менее "Боруссия" сумела победить 3:1.
"Ливерпуль" в это межсезонье качественно усилил середину поля, клуб пополнили сразу три игрока. Из "Монако" пришел Фабиньо, а из "Лейпцига" – Наби Кейта. Они будут отвечать за центр поля команды Клоппа. Также клуб подписал контракт с Джерданом Шакири, швейцарец должен действовать ближе к атаке.
После финала Лиги чемпионов 17/18 стало очевидно, что вратарь Лорис Кариус является посредственным вратарем, во всяком случае, не уровня топовой команды. "Ливерпуль" отреагировал незамедлительно – из "Ромы" перешел бразильский голкипер Алиссон, подписать которого в свое время был готов "Реал". Алиссон зарекомендовал себя с очень хорошей стороны, он должен усилить проблемную позицию.
"Манчестер Сити" же пока достаточно пассивен, лишь Рияд Марез перешел из "Лестера". Хотя стоит сказать, что состав у "горожан" и без того очень мощный, команда уверенно выиграла АПЛ и этот же коллектив постарается повторить достижение уже в следующем сезоне.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 181 матч: 89 побед у "Ливерпуля", 45 – у "Манчестер Сити", 49 ничьих.
В прошлом сезоне в АПЛ "Манчестер Сити" разгромил соперника на своем поле 5:0, а на "Энфилде" сильнее был "Ливерпуль" 4:3. Затем в 1/4 финала Лиги чемпионов красные дважды победили команду Гвардиолы (3:0 и 2:1).
"Ливерпуль" дважды занимал второе место в Международном кубке чемпионов, "Манчестер Сити" был вторым один раз, побед у команд нет.
Ориентировочные составы:
"Манчестер Сити": Браво, Болтон, Денайер, Лапорт, Зинченко, Харрисон, Марез, Диас, Фоден, Сане, Нмеча.
"Ливерпуль": Кариус, Клайн, Клаван, Ван Дайк, Робертсон, Фабиньо, Лаллана, Кейта, Оджо, Маркович, Старридж.
Прогноз на матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль"
"Ливерпуль" выглядит фаворитом этого матча, так как у него более боевой состав, который имеет большой опыт выступления в АПЛ, однако эти игроки уже проигрывали молодежи из "Боруссии", поэтому и у "Манчестер Сити" будет свой шанс.
Букмекеры предлагают на победу "Ливерпуля" коэффициент 1.90, на "Манчестер Сити" – 4.20.
Вячеслав Горбачев
Также читайте: "Ювентус" встретится с "Баварией" в рамках Международного кубка чемпионов | soccernews.ru
опрос
главное
-
"Витесс" Слуцкого ушел от поражения в игре с "Вииторулом", "Кайрат" Аршавина обыграл "АЗ" и другие результаты Лиги Европы
-
В историческом еврокубковом матче "Уфа" не смогла дожать "Домжале"
-
"Атлетико" в серии пенальти переигрывает "Арсенал"
-
Суд приговорил Роналду к огромному штрафу и тюремному сроку
-
Официально: форвард "Зенита" продолжит карьеру в "Рубине"
Лента новостей
-
Черчесов: "Переход Головина - это звонок для европейских клубов, что на российских игроков можно рассчитывать"
-
1
Пресс-секретарь "Барселоны" о трансфере Малкома: "Мы поступили правильно"
-
Аллегри прокомментировал возможное возвращение Погба в "Ювентус"
-
"Мариуполь" упустил победу, "Жальгирис" и софийский ЦСКА одержали победы и другие результаты ЛЕ
-
Старт нового российского сезона: ЦСКА и "Локомотив" скрестят мечи в матче за Суперкубок
-
Мората принял решение по своему будущему
-
Мхитарян: "В "Арсенале" мне нравится больше, чем в "Манчестер Юнайтед"
-
"Уфа" - "Домжале" - 0:0 (обзор)
-
"РБ Лейпциг" разгромил "Хеккен", "Дюделанж" взял верх над "Дритой"
-
Определился второй финалист юношеского чемпионата Европы
-
"Кайрат" - "АЗ" - 2:0 (обзор)
-
"Вииторул" - "Витесс" - 2:2 (обзор)
-
"Стяуа" и кутаисское "Торпедо" одерживают победы в ЛЕ и другие результаты 2-го квалификационного раунда турнира
-
Бердыев поделился ожиданиями от нового сезона
-
"Ювентус" готов продать Пьянича
-
"Реал" готовит 80-миллионное предложение по игроку сборной Испании
-
Бердыев подвел итог работе "Рубина" на сборах
-
1
"Барселона" нацелилась на новоиспеченного чемпиона мира
-
Президент "Лацио": "Готовы рассматривать только невероятные предложения по Милинковичу-Савичу"
-
1
Великолепные действия новичка "Реала" Родриго в игре с "Фламенго"