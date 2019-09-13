Английского футболиста дисквалифицировали на пять матчей за укус соперника

Защитник "Ньюпорт Каунти" Райан Иннисс дисквалифицирован на пять матчей за то, что укусил соперника во время матча против молодежной команды "Вест Хэма" (4:5), сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

Изначально игрока наказали трехматчевой дисквалификацией, но затем в ассоциации приняли решение ужесточить наказание.

24-летний Иннисс принадлежит "Кристал Пэлас", а за "Ньюпорт Каунти" он выступает на правах аренды. Всего за клуб он провел два матча.

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