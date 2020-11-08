Анхель Ди Мария рассказал, в каком клубе он хочет закончить европейскую карьеру

Аргентинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария рассказал, что он хочет закончить европейскую карьеру во французском клубе.

"Я хочу играть в ПСЖ до конца своей европейской карьеры. Впрочем, не все зависит от меня, но я делаю, что могу. В клубе ко мне очень привязаны.

Мы все поддерживаем нашего тренера. Он вывел нашу команду в финал Лиги Чемпионов. Тухель доверяет нам, а мы доверяем ему", - приводит слова Ди Марии Canal+.

В нынешнем сезоне 32-летний Ди Мария провел за ПСЖ восемь матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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