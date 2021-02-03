Анхель Корреа позвал Месси в "Атлетико"

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Анхель Корреа позвал Месси в "Атлетико"Хавбек "Атлетико" Анхель Корреа был бы не против перехода нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в мадридский клуб по примеру Луиса Суареса.

"Месси уже сказали, что двери "Атлетико" открыты для него. Он это знает. Кто бы не хотел играть с ним в одной команде?

Если аргентинец уйдет, то это станет огромной потерей для Ла Лиги, учитывая значимость Лео. Он по прежнему лучший и всегда будет им. Не факт, что мы увидим когда-либо то, что он делал на протяжении карьеры. Мы избалованы его великолепной игрой", – приводит слова Корреа TyC Sports.

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