Анхель Корреа позвал Месси в "Атлетико"
Хавбек "Атлетико" Анхель Корреа был бы не против перехода нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в мадридский клуб по примеру Луиса Суареса.
"Месси уже сказали, что двери "Атлетико" открыты для него. Он это знает. Кто бы не хотел играть с ним в одной команде?
Если аргентинец уйдет, то это станет огромной потерей для Ла Лиги, учитывая значимость Лео. Он по прежнему лучший и всегда будет им. Не факт, что мы увидим когда-либо то, что он делал на протяжении карьеры. Мы избалованы его великолепной игрой", – приводит слова Корреа TyC Sports.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14