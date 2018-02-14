Аничебе вскоре может вернуться в Англию

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Аничебе вскоре может вернуться в АнглиюБывший нападающий "Эвертона", "Сандерленда" и "Вест Бромвича" Виктор Аничебе вскоре может вернуться в Англию.

По информации источника, форвард может перебраться в "Болтон".

29-летний нигериец является свободным агентом после того, как онтракт с китайским клубом "Бэйцзин Энтерпрайзес". 

В китайском первенстве Аничебе провел 10 матчей, в котором забил два гола. 

Читайте: Аничебе стал игроком "Бэйцзин Энтерпрайзес"  | soccernews.ru

 

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