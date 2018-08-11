"Анкарагюджю" – "Галатасарай" - 1:3 (обзор)

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"Анкарагюджю" – "Галатасарай" - 1:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча первого тура чемпионата Турции между "Анкарагюджю" и "Галатасараем".

Не пропустите: Чемпион начинает с волевой победы: "Галатасарай" взял верх над "Анкарагюджю". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Галатасарай 34 75
2 Фенербахче 34 72
3 Истанбул ББ 34 72
4 Бешикташ 34 71
5 Трабзонспор 34 55
6 Гёзтепе АС Измир 34 49
7 Сивасспор 34 49
8 Касимпаса 34 46
9 Кайсериспор 34 44
10 Малатия Беледийеспор 34 43
11 Акхисар Беледийе ГС 34 42
12 Аланьяспор 34 40
13 Бурсаспор 34 39
14 Антальяспор 34 38
15 Коньяспор 34 36
16 Османлыспор 34 33
17 Генчлербирлиги 34 33
18 Карабюкспор 34 12
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