"Анкарагюджю" купил экс-защитника ЦСКА
Бывший защитник московского ЦСКА Звонимир Шарлия стал игроком "Анкарагюджю".
Турецкий клуб купил хорватского центрбека за 350 тысяч евро, заключив с ним двухлетний контракт.
Напомним, что Шарлия выступал за армейцев в первой половине прошлого сезона, сыграл 14 матчей, результативными действиями не отличался.
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