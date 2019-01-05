Анна - прекрасная жена игрока "Баварии" Роберта Левандовски

Анна - жена нападающего "Баварии" Роберта Левандовски. Девушка профессионально занималась карате, на данный момент работает фитнес-тренером и диетологом.

В 2013 года Анна стала специалистом по питанию и запустила блог "Здоровый план" Энн, в котором содержатся рекомендации по питанию.

Роберт и Анна поженились в 2013 году и спустя 4 года у них родилась дочь Клара.

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