Аннулируют ли футбольный сезон в Англии? На прошлой неделе представители клубов обсудили все самые важные вопросы

19 марта представители клубов АПЛ обсудили ситуацию с коронавирусным карантином в режиме телефонной конференции и решили продолжить паузу в чемпионате до конца апреля. С помощью инсайдов английских СМИ мы сумели найти ответы на самые важные вопросы, которые сейчас задаются в британском футболе! Собственно, что из всего этого нужно знать уже сейчас?

Насколько реально восстановить сезон 30 апреля?

Все понимают, что в эту дату, скорее всего, АПЛ не восстановится. Однако клубам нужно провести четкую границу. Получив конкретику, они могут оценить ситуацию и сообщить футболистам планы на ближайшее будущее. 30 апреля – приемлемый вариант. Судя по медицинским отчетам, точно не будет возможности играть ранеше. А раньше продолжать паузу, например до 30 мая, также нет смысла, чтобы потом не кусать локти, что могли стартовать быстрее. У некоторых участников встречи сложилось впечатление, что АПЛ пойдет на все, чтобы восстановить сезон до конца мая. Даже если придется играть при пустых трибунах. Пока клубы такую ​​опцию не обсуждали, но многие готовы сделать решительные шаги, чтобы удовлетворить трансляторов. Эта информация подкрепляется инсайдом The Telegraph: сезон в Англии планируют восстановить 1 июня и до 11 июля завершить, включая 9 туров АПЛ и Кубок Англии.

Как эта задержка повлияет на следующий сезон?

В идеале – никак. Если коронавирус позволит вернуться на поле в начале лета, за полтора месяца доигрывают предыдущий чемпионат. Матчи без зрителей считаются приемлемыми, чтобы успеть завершить этот сезон и вовремя (8 августа) начать следующий. Об отпуске футболистов никто серьезно не волнуется, учитывая длинную карантинную паузу. Ожидается, что им хватит 2 недели перерыва между кампаниями, а не заявленные в обычном режиме 6 недель. Тем более, что перенесенный чемпионат Европы как раз бы и продолжался до середины июля.

Как решится вопрос летнего трансферного окна?

Об этом активно говорили, потому что существует немало нюансов, связанных с контрактами. В соглашениях футболистов есть опции на продолжение сотрудничества, которые должны быть активированы до определенной даты – обычно до середины мая. Но клубы не смогут принимать решения, не зная свой бюджет на следующий сезон, не зная, в конце концов, в каком дивизионе они будут играть. Следующая встреча представителей состоится через 3 недели. За это время стороны подумают, как выйти из ситуации. Пока предлагают сместить даты в контрактах так, чтобы они соответствовали измененному календарю сезона, если с этим согласится Ассоциация профессиональных футболистов. На самом деле клубы не слишком обеспокоены по этому поводу. Все уверены, что здравый смысл возьмет верх, а контракты будут переписаны. Обычно соглашения футболистов рассчитаны до 30 июня. Продолжение до 30 июля выглядит вполне нормально. Популярная мысль: "Убедить футболистов поиграть за клуб еще две недели в такой ситуации – не проблема". Руководящий орган ФИФА, который отвечает за трансферы, должен помочь.

Может ли текущий сезон быть аннулирован?

Во время конференции было принято решение, что сезон-2019/20 должен быть завершен в любом случае. Никаких намеков на то, чтобы отобрать у "Ливерпуля" первый за 30 лет титул, от участников встречи не было. Исполнительный вице-председатель "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд наиболее упорно выступал за продолжение сезона. Он стоит на том, что нужно доиграть даже в сентябре или октябре, если этого потребует ситуация. Все представители напуганы огромным штрафом, который придется выплатить трансляторам. Sky и BT Sport могут потребовать от клубов возвращения 762 миллионов фунтов, чтобы покрыть матчи до конца чемпионата, которые сгорят в случае остановки. Это будет считаться нарушением договора. Трансляторы все же должны пойти на компромисс и снизить сумму штрафа, сохранив хорошие отношения с АПЛ. Впрочем, деньги за трансляции – не единственная финансовая проблема. Клубы рискуют оплатой от титульных спонсоров, которые в соответствии с контрактами должны попадать на экраны ТВ. Некоторые клубы по оценкам потеряют 5-6 миллионов фунтов за матч. Пострадают не только футболисты, но и персонал, не только скромные клубы, но и гранды, где счет не в сотни тысяч, а на сотни миллионов. Поэтому аннулирования сезона считается самым страшным сценарием, которого до последнего избегают.

Есть ли альтернативы?