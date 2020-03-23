Аннулируют ли футбольный сезон в Англии? На прошлой неделе представители клубов обсудили все самые важные вопросы
19 марта представители клубов АПЛ обсудили ситуацию с коронавирусным карантином в режиме телефонной конференции и решили продолжить паузу в чемпионате до конца апреля. С помощью инсайдов английских СМИ мы сумели найти ответы на самые важные вопросы, которые сейчас задаются в британском футболе! Собственно, что из всего этого нужно знать уже сейчас?
Насколько реально восстановить сезон 30 апреля?
Все понимают, что в эту дату, скорее всего, АПЛ не восстановится. Однако клубам нужно провести четкую границу. Получив конкретику, они могут оценить ситуацию и сообщить футболистам планы на ближайшее будущее. 30 апреля – приемлемый вариант. Судя по медицинским отчетам, точно не будет возможности играть ранеше. А раньше продолжать паузу, например до 30 мая, также нет смысла, чтобы потом не кусать локти, что могли стартовать быстрее. У некоторых участников встречи сложилось впечатление, что АПЛ пойдет на все, чтобы восстановить сезон до конца мая. Даже если придется играть при пустых трибунах. Пока клубы такую опцию не обсуждали, но многие готовы сделать решительные шаги, чтобы удовлетворить трансляторов. Эта информация подкрепляется инсайдом The Telegraph: сезон в Англии планируют восстановить 1 июня и до 11 июля завершить, включая 9 туров АПЛ и Кубок Англии.
Как эта задержка повлияет на следующий сезон?
В идеале – никак. Если коронавирус позволит вернуться на поле в начале лета, за полтора месяца доигрывают предыдущий чемпионат. Матчи без зрителей считаются приемлемыми, чтобы успеть завершить этот сезон и вовремя (8 августа) начать следующий. Об отпуске футболистов никто серьезно не волнуется, учитывая длинную карантинную паузу. Ожидается, что им хватит 2 недели перерыва между кампаниями, а не заявленные в обычном режиме 6 недель. Тем более, что перенесенный чемпионат Европы как раз бы и продолжался до середины июля.
Как решится вопрос летнего трансферного окна?
Об этом активно говорили, потому что существует немало нюансов, связанных с контрактами. В соглашениях футболистов есть опции на продолжение сотрудничества, которые должны быть активированы до определенной даты – обычно до середины мая. Но клубы не смогут принимать решения, не зная свой бюджет на следующий сезон, не зная, в конце концов, в каком дивизионе они будут играть. Следующая встреча представителей состоится через 3 недели. За это время стороны подумают, как выйти из ситуации. Пока предлагают сместить даты в контрактах так, чтобы они соответствовали измененному календарю сезона, если с этим согласится Ассоциация профессиональных футболистов. На самом деле клубы не слишком обеспокоены по этому поводу. Все уверены, что здравый смысл возьмет верх, а контракты будут переписаны. Обычно соглашения футболистов рассчитаны до 30 июня. Продолжение до 30 июля выглядит вполне нормально. Популярная мысль: "Убедить футболистов поиграть за клуб еще две недели в такой ситуации – не проблема". Руководящий орган ФИФА, который отвечает за трансферы, должен помочь.
Может ли текущий сезон быть аннулирован?
Во время конференции было принято решение, что сезон-2019/20 должен быть завершен в любом случае. Никаких намеков на то, чтобы отобрать у "Ливерпуля" первый за 30 лет титул, от участников встречи не было. Исполнительный вице-председатель "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд наиболее упорно выступал за продолжение сезона. Он стоит на том, что нужно доиграть даже в сентябре или октябре, если этого потребует ситуация. Все представители напуганы огромным штрафом, который придется выплатить трансляторам. Sky и BT Sport могут потребовать от клубов возвращения 762 миллионов фунтов, чтобы покрыть матчи до конца чемпионата, которые сгорят в случае остановки. Это будет считаться нарушением договора. Трансляторы все же должны пойти на компромисс и снизить сумму штрафа, сохранив хорошие отношения с АПЛ. Впрочем, деньги за трансляции – не единственная финансовая проблема. Клубы рискуют оплатой от титульных спонсоров, которые в соответствии с контрактами должны попадать на экраны ТВ. Некоторые клубы по оценкам потеряют 5-6 миллионов фунтов за матч. Пострадают не только футболисты, но и персонал, не только скромные клубы, но и гранды, где счет не в сотни тысяч, а на сотни миллионов. Поэтому аннулирования сезона считается самым страшным сценарием, которого до последнего избегают.
Есть ли альтернативы?
Представители "Вест Хэмам и "Брайтона" обеспокоены, что сезон не удастся завершить. Если коронавирусный карантин продлится до июля, доиграть 9 туров АПЛ и вовремя начать следующий сезон нереально. Исполнительный директор "Вест Хэма" Каррен Брэди написала колонку в The Sun, что "единственным справедливым решением будет аннуляция нынешнего сезона". Но такое мнение не встретило никакой поддержки, его раскритиковал даже владелец "молотков" Дэвид Салливан. Правда, коронавирус может по-настоящему спасти клуб из Лондона: "молотобойцы" только благодаря разнице голов вне зоны вылета, а так риск понижения в классе исчезает. В случае затягивания пандемии, которая не позволит доиграть сезон, клубам действительно будет сложно найти решение. Аннулировать сезон – полетят судебные иски от лидеров Чемпионшипа "Лидса" и "Вест Бромвича". Зафиксировать текущие позиции – в суд подадут "Норвич", "Борнмут" и "Астон Вилла", которые находятся в зоне вылета. Пока эти варианты официально не обсуждались клубами. Надежды на завершение сезона живы и будут жить до последнего!
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
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