Анонимные злоумышленники угрожают терактами в Санкт-Петербурге во время Евро-2020

Неизвестные интернет-хулиганы разослали на электронные почты судов Санкт-Петербурга письма с угрозами взрывов в городе во время Евро-2020.

"Крепитесь, люди, скоро лето, начнётся Евро-2020. Тогда и будет пущена волна звонков на стадионы, транспорт, гостиницы, общепит. Школота пусть отдохнёт, а судьи поработают. Можно ещё заранее приезжих болельщиков письменно уведомить, что будет атака дронов на стадионы", - говорится в письмах анонимных злоумышленников.

Между тем, в пресс-службе оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге заверили, что никакой угрозы терактов нет.

"Организаторы российской части ЕВРО-2020 работают в тесном контакте с министерствами и ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности и порядка в период подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Мы уверены, что, как и во время Кубка Конфедераций ФИФА в 2017 году и чемпионата мира по футболу ФИФА 2018, болельщики на трибунах стадиона, жители Санкт-Петербурга и многочисленные гости города будут чувствовать себя в полной безопасности и насладятся атмосферой футбольного праздника", - цитирует заявление оргкомитета "Р-Спорт".

Напомним, что в Петербурге состоятся три матча группового этапа континентального первенства и один четвертьфинал.

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