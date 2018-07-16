Анонс 16 июля: что нельзя пропустить в понедельник

Вчера в России завершился Чемпионат Мира. В финале турнира сборная Франции взяла верх над национальной командой Хорватии. Сегодня "трехцветные" уже у себя на родине продолжат праздновать свою победу.

А тем временем многие клубы начали подготовку к новому сезону, не забывая при этом и об усилении своих составов. Так, сегодня можно ждать следующих трансферов:

Альфонса Ареоля из ПСЖ в "Рому"

Тибо Куртуа из "Челси" в "Реал"

Напомним, Сампаоли был уволен из сборной Аргентины. | soccernews.ru