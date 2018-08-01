Анонс дня: что нельзя пропустить 1 августа

В среду вечером состоится сразу два матча в рамках Международного кубка чемпионов. Первыми лондонское дерби сыграют "Арсенал" и "Челси", а практически в параллельном матче сильнейшего выявят "Бенфика" и "Лион".

Также в этот день определятся все участники третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Своего соперника по этой стадии узнает "Спартак".

Параллельно европейские клубы продолжают активно работать на трансферном рынке.

Так, из главных подписаний, которые могут состояться уже сегодня можно отметить:

Артуро Видаля из "Баварии" в "Интер"

Акселя Витселя из "Тяньцзинь Цюаньцзянь" в дортмундскую "Боруссию"

Йерри Мины из "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед"

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