Анонс дня: что нельзя пропустить 1 августа

Теги арсенал лондонбенфикалиончелсиспартак москва

Анонс дня: что нельзя пропустить 1 августаВ среду вечером состоится сразу два матча в рамках Международного кубка чемпионов. Первыми лондонское дерби сыграют "Арсенал" и "Челси", а практически в параллельном матче сильнейшего выявят "Бенфика" и "Лион".

Также в этот день определятся все участники третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Своего соперника по этой стадии узнает "Спартак".

Параллельно европейские клубы продолжают активно работать на трансферном рынке.

Так, из главных подписаний, которые могут состояться уже сегодня можно отметить:

Артуро Видаля из "Баварии" в "Интер"

Акселя Витселя из "Тяньцзинь Цюаньцзянь" в дортмундскую "Боруссию"

Йерри Мины из "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед"

С главными новостями вторника можете ознакомиться по ссылке. | soccernews.ru

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"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

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1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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