Анонс дня: что нельзя пропустить 10 августа

Сегодня первыми из топ-5 европейских чемпионатов стартуют французская Лига 1 и английская Премьер-Лига. Право открывать первенства своих стран досталось "Марселю" и "Тулузе", а также "Манчестер Юнайтед" и "Лестеру".

В России же программу третьего тура РФПЛ откроют екатеринбургский "Урал" и московское "Динамо".

Из новостей трансферного рынка, который в Англии уже закрылся, можно отметить скорые возможные переходы:

Йона Гудни Фьолусона из "Норчепинга" в "Краснодар"

Тьемуэ Бакайоко из "Челси" в "Милан"

Также со своим будущим определился голкипер "Реала" Кейлор Навас

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