Анонс дня: что нельзя пропустить 10 августа

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Анонс дня: что нельзя пропустить 10 августаСегодня первыми из топ-5 европейских чемпионатов стартуют французская Лига 1 и английская Премьер-Лига. Право открывать первенства своих стран досталось "Марселю" и "Тулузе", а также "Манчестер Юнайтед" и "Лестеру".

В России же программу третьего тура РФПЛ откроют екатеринбургский "Урал" и московское "Динамо".

Из новостей трансферного рынка, который в Англии уже закрылся, можно отметить скорые возможные переходы:

Йона Гудни Фьолусона из "Норчепинга" в "Краснодар"

Тьемуэ Бакайоко из "Челси" в "Милан"

Также со своим будущим определился голкипер "Реала" Кейлор Навас

С главными новостями четверга можете ознакомиться по ссылке. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 1 3
2 Борнмут 1 3
3 Кристал Пэлас 1 3
4 Уотфорд 1 3
5 Манчестер Юнайтед 1 3
6 Тоттенхэм 1 3
7 Эвертон 1 1
8 Вулверхэмптон 1 1
9 Арсенал Лондон 0 0
10 Бернли 0 0
11 Ливерпуль 0 0
12 Манчестер Сити 0 0
13 Саутгемптон 0 0
14 Вест Хэм Юнайтед 0 0
15 Лестер Сити 1 0
16 Ньюкасл Юнайтед 1 0
17 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
18 Кардифф Сити 1 0
19 Фулхэм 1 0
20 Хаддерсфилд Таун 1 0
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