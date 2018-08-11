Анонс дня: что нельзя пропустить 11 августа

Сегодня состоится сразу несколько матчей первого тура в чемпионатах Англии и Франции. В России же будут сыграны матчи третьего тура РФПЛ. Наиболее интересными из этих матчей будут встречи "Хаддерсфилда" и "Челси", "Спартака" и "Анжи", "Енисея" и ЦСКА.

Из новостей трансферного рынка можно отметить скорые возможные переходы:

Андре Силвы из "Милана" в "Севилью"

Бальде Кейта из "Монако" в "Интер"

Луки Антонелли из "Милана" в "Эмполи"

Тьяго Алькантары из "Баварии" в "Реал"

Николы Влашича из "Эвертона" в ЦСКА

С главными новостями пятницы можете ознакомиться по ссылке. | soccernews.ru