Анонс дня: что нельзя пропустить 12 августа

Сегодня, 12 августа, стартует новый сезон в Испании и в матче за Суперкубок сойдутся "Барселона" и "Севилья".

В АПЛ пройдет несколько интересных поединков таких, как "Ливерпуль" - "Вест Хэм" и "Арсенал" – "Манчестер Сити".

В России "Локомотив" сыграет на выезде с "Оренбургом".

Из новостей трансферного рынка можно отметить скорые возможные переходы:

Бальде Кейта из "Монако" в "Интер"

Тьяго Алькантары из "Баварии" в "Реал"

Николы Влашича из "Эвертона" в ЦСКА

Тьемуэ Бакайоко из "Челси" в "Милан"

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