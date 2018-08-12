Анонс дня: что нельзя пропустить 12 августа

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Анонс дня: что нельзя пропустить 12 августа

Сегодня, 12 августа, стартует новый сезон в Испании и в матче за Суперкубок сойдутся "Барселона" и "Севилья".

В АПЛ пройдет несколько интересных поединков таких, как "Ливерпуль" - "Вест Хэм" и "Арсенал" – "Манчестер Сити".

В России "Локомотив" сыграет на выезде с "Оренбургом".

Из новостей трансферного рынка можно отметить скорые возможные переходы:

Бальде Кейта из "Монако" в "Интер"

Тьяго Алькантары из "Баварии" в "Реал"

Николы Влашича из "Эвертона" в ЦСКА

Тьемуэ Бакайоко из "Челси" в "Милан"

С главными новостями субботы можете ознакомиться по ссылке. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Ливерпуль 1 3
2 Челси 1 3
3 Борнмут 1 3
4 Кристал Пэлас 1 3
5 Уотфорд 1 3
6 Манчестер Юнайтед 1 3
7 Тоттенхэм 1 3
8 Эвертон 1 1
9 Вулверхэмптон 1 1
10 Бернли 1 1
11 Саутгемптон 1 1
12 Арсенал Лондон 0 0
13 Манчестер Сити 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Ньюкасл Юнайтед 1 0
16 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
17 Кардифф Сити 1 0
18 Фулхэм 1 0
19 Хаддерсфилд Таун 1 0
20 Вест Хэм Юнайтед 1 0
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