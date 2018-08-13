Анонс дня: что нельзя пропустить 13 августа

Сегодня, 13 августа, состоится заключительный матч третьего тура РФПЛ, в котором "Зенит" на выезде сыграет против казанского "Рубина".

Из новостей трансферного рынка можно отметить скорые возможные переходы:

Бальде Кейта из "Монако" в "Интер"

Тьяго Алькантары из "Баварии" в "Реал"

Николы Влашича из "Эвертона" в ЦСКА

Тьемуэ Бакайоко из "Челси" в "Милан"

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