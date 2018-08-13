Анонс дня: что нельзя пропустить 13 августа

Теги зенит санкт-петербургрубин

Анонс дня: что нельзя пропустить 13 августаСегодня, 13 августа, состоится заключительный матч третьего тура РФПЛ, в котором "Зенит" на выезде сыграет против казанского "Рубина".

Из новостей трансферного рынка можно отметить скорые возможные переходы:

Бальде Кейта из "Монако" в "Интер"

Тьяго Алькантары из "Баварии" в "Реал"

Николы Влашича из "Эвертона" в ЦСКА

Тьемуэ Бакайоко из "Челси" в "Милан"

С главными новостями воскресенья можете ознакомиться по ссылке. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 3 7
2 Оренбург 3 6
3 Зенит Санкт-Петербург 2 6
4 Краснодар 3 6
5 Ростов 3 6
6 Уфа 3 4
7 Рубин 2 4
8 Арсенал Тула 3 4
9 Крылья Советов 3 4
10 Ахмат 3 3
11 Анжи 3 3
12 Динамо Москва 3 3
13 ЦСКА Москва 3 2
14 Локомотив Москва 3 2
15 Урал 3 1
16 Енисей Красноярск 3 1
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