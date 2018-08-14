Анонс дня: что нельзя пропустить 14 августа

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Анонс дня: что нельзя пропустить 14 августа

Во вторник состоятся ответные матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Сегодня свои игры проведут три представителя СНГ.

В Киеве "Динамо" сыграет против чешской "Славии", белорусский БАТЭ на своем поле примет азербайджанский "Карабах", а московский "Спартак" в столице России сыграет против ПАОКа.

Из новостей трансферного рынка можно отметить скорые возможные переходы:

Бальде Кейта из "Монако" в "Интер"

Тьяго Алькантары из "Баварии" в "Реал"

Николы Влашича из "Эвертона" в ЦСКА

Тьемуэ Бакайоко из "Челси" в "Милан"

С главными новостями понедельника можете ознакомиться по ссылке. | soccernews.ru

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Главные новости дня: 14 августа

Главные новости дня: 14 августа

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