Анонс дня: что нельзя пропустить 15 августа

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Анонс дня: что нельзя пропустить 15 августа15 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют мадридские "Реал" и "Атлетико".

Встреча грандов мирового футбола пройдет в Эстонии. Начало встречи в 22.00.

Из новостей трансферного рынка можно отметить скорые возможные переходы:

Тьяго Алькантары из "Баварии" в "Реал"

Лаксальта из "Дженоа" в "Милан"

Марлона из "Барселоны" в "Шальке"

С главными новостями вторника можете ознакомиться по ссылке. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
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