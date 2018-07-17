Анонс дня: что нельзя пропустить 17 июля

Два дня назад в России завершился Чемпионат Мира. В финале турнира сборная Франции взяла верх над национальной командой Хорватии.

А тем временем европейские клубы продолжают подготовку к новому сезону, укомплектовывая свои составы новыми футболистами.

Так, сегодня можно ждать следующих трансферов:

Альфонса Ареоля из ПСЖ в "Рому"

Тибо Куртуа из "Челси" в "Реал"

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