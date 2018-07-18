Анонс дня: что нельзя пропустить 18 июля

Клубы активно торгуются на трансферном рынке и сегодня состоится ряд очередных переходов в европейских и мировых клубах.

Так, уже в среду Канте ждет решения "Челси" по своему трансферу, а "Челси" может перехватить Алиссона у "Ливерпуля".

Также сегодня состоятся матчи очередного раунда квалификации Лиги чемпионов. Представителей Украины и России на этой стадии нет, но баталии главного клубного турнира Европы возвращаются и это не может не радовать.

С итогами вторника, 17 июля, можно ознакомиться по ссылке. | http://soccernews.ru