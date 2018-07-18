Анонс дня: что нельзя пропустить 18 июля

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Анонс дня: что нельзя пропустить 18 июляКлубы активно торгуются на трансферном рынке и сегодня состоится ряд очередных переходов в европейских и мировых клубах.

Так, уже в среду Канте ждет решения "Челси" по своему трансферу, а "Челси" может перехватить Алиссона у "Ливерпуля".

Также сегодня состоятся матчи очередного раунда квалификации Лиги чемпионов. Представителей Украины и России на этой стадии нет, но баталии главного клубного турнира Европы возвращаются и это не может не радовать.

С итогами вторника, 17 июля, можно ознакомиться по ссылке.  | http://soccernews.ru

 

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2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
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17 Саутгемптон 38 36
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