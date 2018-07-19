Анонс дня: что нельзя пропустить 19 июля

Клубы продолжают подыскивать варианты усиления на трансферном рынке и сегодня состоится ряд очередных переходов в европейских и мировых клубах.

Так, в четверг может состояться трансфер голкипера Тибо Куртуа в "Реал". Также уже сегодня Алиссон должен подписать контракт с "Ливерпулем", а Александр Головин может стать игроком "Челси".

Также сегодня состоятся матчи очередного раунда квалификации Лиги Европы. Представителей Украины и России на этой стадии нет.

С итогами вторника, 18 июля, можно ознакомиться по ссылке. | http://soccernews.ru