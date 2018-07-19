Анонс дня: что нельзя пропустить 19 июля

Теги алиссонливерпультибо куртуареал мадридчелсиалександр головин

Анонс дня: что нельзя пропустить 19 июляКлубы продолжают подыскивать варианты усиления на трансферном рынке и сегодня состоится ряд очередных переходов в европейских и мировых клубах.

Так, в четверг может состояться трансфер голкипера Тибо Куртуа в "Реал". Также уже сегодня Алиссон должен подписать контракт с "Ливерпулем", а Александр Головин может стать игроком "Челси".

Также сегодня состоятся матчи очередного раунда квалификации Лиги Европы. Представителей Украины и России на этой стадии нет.

С итогами вторника, 18 июля, можно ознакомиться по ссылке.  | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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