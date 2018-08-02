Анонс дня: что нельзя пропустить 2 августа

В четверг определятся все участники третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В числе прочих за путевку в следующий раунд турнира поборется и "Уфа", которая на выезде сыграет со словенским "Домжале". О предматчевых раскладах в этой паре можно узнать из нашего превью к этой встрече.

Параллельно европейские клубы продолжают активно работать на трансферном рынке.

Так, из главных подписаний, которые могут состояться уже сегодня можно отметить:

Марио Эрмосо из "Эспаньола" в "Зенит"

Гонсало Игуаина из "Ювентуса" в "Милан"

Леонардо Бонуччи из "Милана" в "Ювентус"

С главными новостями среды можете ознакомиться по ссылке. | soccernews.ru