Анонс дня: что нельзя пропустить 2 августа

Теги уфадомжалемиланювентусзенит санкт-петербург

Анонс дня: что нельзя пропустить 2 августаВ четверг определятся все участники третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В числе прочих за путевку в следующий раунд турнира поборется и "Уфа", которая на выезде сыграет со словенским "Домжале". О предматчевых раскладах в этой паре можно узнать из нашего превью к этой встрече.

Параллельно европейские клубы продолжают активно работать на трансферном рынке.

Так, из главных подписаний, которые могут состояться уже сегодня можно отметить:

 

Марио Эрмосо из "Эспаньола" в "Зенит"

Гонсало Игуаина из "Ювентуса" в "Милан"

Леонардо Бонуччи из "Милана" в "Ювентус"

 

С главными новостями среды можете ознакомиться по ссылке. | soccernews.ru

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