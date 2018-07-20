Анонс дня: что нельзя пропустить 20 июля

Пока на футбольных полях Европы затишье, клубы активно торгуются на трансферном рынке, дабы усилить состав перед стартом нового сезона.

Так, уже сегодня может состояться трансфер хавбека "Айнтрахта" Анте Ребича в "Баварию", а хавбек "Челси" Педро близок к подписанию соглашения с "Лацио".

Также практически решенный вопрос трансфера защитника "Ювентуса" Даниэлэ Ругани в "Челси". Ожидается, что о сделке сообщат со дня на день.

С итогами четверга, 19 июля, можно ознакомиться по ссылке. | http://soccernews.ru