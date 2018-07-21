Анонс дня: что нельзя пропустить 21 июля

Сезон еще не начался, но клубы активно торгуются на трансферном рынке, дабы усилить состав перед стартом национальных первенств и еврокубков.

Так, уже сегодня может состояться трансфер полузащитника "Айнтрахта" Анте Ребича в "Баварию", однако главным событием дня может стать трансфер хавбека "Челси" Эдена Азара в "Реал".

Также сегодня состоится матч за Суперкубок Украины. Игра пройдет в Одессе и начнется в 21.00.

С итогами пятницы, 20 июля, можно ознакомиться по ссылке. | http://soccernews.ru