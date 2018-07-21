Анонс дня: что нельзя пропустить 21 июля

Теги эден азарреал мадрид

Анонс дня: что нельзя пропустить 21 июляСезон еще не начался, но клубы активно торгуются на трансферном рынке, дабы усилить состав перед стартом национальных первенств и еврокубков.

Так, уже сегодня может состояться трансфер полузащитника "Айнтрахта" Анте Ребича в "Баварию",  однако главным событием дня может стать трансфер хавбека "Челси" Эдена Азара в "Реал".

Также сегодня состоится матч за Суперкубок Украины. Игра пройдет в Одессе и начнется в 21.00.

С итогами пятницы, 20 июля, можно ознакомиться по ссылке.  | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Ливерпуль" стартует в международном Кубке чемпионов матчем против "Боруссии"

"Ливерпуль" стартует в международном Кубке чемпионов матчем против "Боруссии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов