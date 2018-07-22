Анонс дня: что нельзя пропустить 22 июля

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Анонс дня: что нельзя пропустить 22 июля

В преддверии нового сезона клубы продолжают работать над усилениями состава.

Так, сегодня "Атлетико" может пополнится новым защитником, Бонуччи может покинуть "Милан", "Барселона" может расстаться с двумя игроками, Педро может присоединиться к "Лацио", а Ребич подписать контракт с "Баварией".

Также может появиться новая информация касательно возможных трансферов Канте в ПСЖ, Азара в "Реал", Рабьо в "Барселону", Харта в "Челси" и Головина в "Монако".

Кроме того, нас ожидает поединок между "Ливерпулем" и дортмундской "Боруссией" в рамках Международного кубка чемпионов.

С главными новостями прошедшего дня вы можете ознакомиться по ссылке. | http://soccernews.ru

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"Ливерпуль" стартует в международном Кубке чемпионов матчем против "Боруссии"

"Ливерпуль" стартует в международном Кубке чемпионов матчем против "Боруссии"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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