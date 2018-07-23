Анонс дня: что нельзя пропустить 23 июля

Перед стартом нового сезона клубы продолжают работать над усилениями состава.

Так, сегодня "Атлетико" может подписать защитника "Милана" Бонуччи, а "Барселона" может расстаться с двумя игроками, Педро может присоединиться к "Лацио",. Также Ребич в ближайшее время может подписать контракт с "Баварией".

Также может появиться новая информация касательно возможных трансферов Канте в ПСЖ, Азара в "Реал", Рабьо в "Барселону", Харта в "Челси" и Головина в "Монако".

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