Анонс дня: что нельзя пропустить 24 июля

Во вторник будут сыграны матчи очередного квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Сегодня также могут официально совершиться такие громкие сделки, как переход Канте в ПСЖ, Азара в "Реал" и Головина в "Монако".

Близка к завершению сага с трансфером "Барселоны" Алейшем Видалем, которым активно интересовался московский "Локомотив". Уже в ближайшее время он может стать игроком "Севильи", за которую выступал до переезда в столицу Каталонии.

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