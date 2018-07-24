Анонс дня: что нельзя пропустить 24 июля

Теги реал мадридцска москваалександр головинэден азар

Анонс дня: что нельзя пропустить 24 июляВо вторник будут сыграны матчи очередного квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Сегодня также могут официально совершиться такие громкие сделки, как переход Канте в ПСЖ, Азара в "Реал" и Головина в "Монако".

Близка к завершению сага с трансфером "Барселоны" Алейшем Видалем, которым активно интересовался московский "Локомотив". Уже в ближайшее время он может стать игроком "Севильи", за которую выступал до переезда в столицу Каталонии.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
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