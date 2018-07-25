Анонс дня: что нельзя пропустить 25 июля

Теги челсиэден азарреал мадридандре шюррлеборуссия дортмунд

Анонс дня: что нельзя пропустить 25 июляВ среду сыграны матчи очередного квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Сегодня также могут официально совершиться такие громкие сделки, как переход Шюррле в "Фулхем", Азара в "Реал" и Головина в "Монако".

Также сегодня должен быть оформлен трансфер форварда "Челси" Пашалича в "Аталанту".

С главными новостями прошедшего дня вы можете ознакомиться по ссылке. | http://soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
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10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
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13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
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20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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