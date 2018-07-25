Анонс дня: что нельзя пропустить 25 июля

В среду сыграны матчи очередного квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Сегодня также могут официально совершиться такие громкие сделки, как переход Шюррле в "Фулхем", Азара в "Реал" и Головина в "Монако".

Также сегодня должен быть оформлен трансфер форварда "Челси" Пашалича в "Аталанту".

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