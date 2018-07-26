Анонс дня: что нельзя пропустить 26 июля

Теги арсенал лондонатлетико мадридуфамариуполь

Анонс дня: что нельзя пропустить 26 июляВ четверг состоятся игры квалификации Лиги Европы, старт в которых берет украинский "Мариуполь" и российская "Уфа".

Клуб из Уфы сыграет с "Домжале". Анонс к матчу доступен по ссылке.

Также сегодня состоится интереснейший матч Международного кубка чемпионов, в котором сыграют лондонский "Арсенал" и мадридский "Атлетико".

Сегодня также могут совершиться такие сделки: переход Шюррле в "Фулхем", Азара в "Реал", Пашалича в "Аталанту".

С главными новостями прошедшего дня вы можете ознакомиться по ссылке. | http://soccernews.ru

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