Анонс дня: что нельзя пропустить 27 июля

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Анонс дня: что нельзя пропустить 27 июляВ пятницу, 27 июля, в Россию возвращается большой футбол!

В первом матче сезона сыграют московские ЦСКА и "Локомотив", которые определят обладателя Суперкубка страны. Встреча пройдет на стадионе "Нижний Новгород" и начнется в 21.30. Анонс игры можно прочитать по ссылке.

Пока российские гранды будут определять сильнейшего, во всем мире активно продолжатся торги за футболистов.

Уже сегодня свои составы могут усилить "Монако", который близок к подписанию Головина из ЦСКА, а также "Реал", сделавший очередное предложение "Челси" по Азару.

Также состоятся менее громкие трансферы, о которых вас обязательно оповестят.

С главными новостями прошедшего дня вы можете ознакомиться по ссылке. | http://soccernews.ru

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