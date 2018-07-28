Анонс дня: что нельзя пропустить 28 июля

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Анонс дня: что нельзя пропустить 28 июляВ субботу, 28 июля, стартует новый чемпионат России.

В этот день дебютные игры сезона 2018/2019 сыграют "Урал" и "Анжи", "Спартак" и "Оренбург", а также "Ростов" и "Ахмат". Превью к игре "красно-белых" против подопечных Владимира Федотова уже доступно на нашем сайте.

Команды же из других европейских топ-чемпионатов только продолжают подготовку к сезону, активно работая при этом на трансферном рынке.

Так, в рамках Международного кубка чемпионов сегодня встретятся:

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль"

"Арсенал" и ПСЖ

"Челси" и "Интер"

Из трансферов, которые могут состояться уже сегодня можно отметить:

Александра Зинченко из "Манчестер Сити" в "Вулверхэмптон"

Абеля Эрнандеса в ЦСКА

Бернарда в "Челси"

С главными новостями пятницы можете ознакомиться по ссылке. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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