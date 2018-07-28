Анонс дня: что нельзя пропустить 28 июля

В субботу, 28 июля, стартует новый чемпионат России.

В этот день дебютные игры сезона 2018/2019 сыграют "Урал" и "Анжи", "Спартак" и "Оренбург", а также "Ростов" и "Ахмат". Превью к игре "красно-белых" против подопечных Владимира Федотова уже доступно на нашем сайте.

Команды же из других европейских топ-чемпионатов только продолжают подготовку к сезону, активно работая при этом на трансферном рынке.

Так, в рамках Международного кубка чемпионов сегодня встретятся:

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль"

"Арсенал" и ПСЖ

"Челси" и "Интер"

Из трансферов, которые могут состояться уже сегодня можно отметить:

Александра Зинченко из "Манчестер Сити" в "Вулверхэмптон"

Абеля Эрнандеса в ЦСКА

Бернарда в "Челси"

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