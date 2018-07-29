Анонс дня: что нельзя пропустить 29 июля

Теги зенит санкт-петербургрубинкраснодардинамо москва

Анонс дня: что нельзя пропустить 29 июляВ воскресенье, 29 июля, чемпионат России продолжит набирать обороты.

В этот день дебютные игры сезона 2018/2019 сыграют "Енисей" и "Зенит", "Арсенал" и "Динамо", а также "Рубин" и "Краснодар". Превью к игре "красно-синих" против "сине-бело-голубых" уже доступно на нашем сайте. Также можете ознакомиться с предматчевыми раскладами в паре "Рубин" - "Краснодар".

Команды же из других европейских топ-чемпионатов только продолжают подготовку к сезону, активно работая при этом на трансферном рынке.

Так, из трансферов, которые могут состояться уже сегодня можно отметить:

Александра Митровича из "Ньюкасла" в "Фулхэм"

Стивена Н'Зонзи из "Севильи" в "Рому"

Милана Баделя в лиссабонский "Спортинг"

Хосе Арнаиса из "Барселоны" в "Леганес"

Люки Диня из "Барселоны" в "Эвертон"

Тео Эрнандеса из "Реала" в "Реал Сосьедад"

Виллиана из "Челси" в "Манчестер Юнайтед"

С главными новостями субботы можете ознакомиться по ссылке. | soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
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9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
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12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
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19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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