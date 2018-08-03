Анонс дня: что нельзя пропустить 3 августа

В пятницу матчем московского "Динамо" и казанского "Рубина" в РФПЛ стартует второй тур. Еще одним интересным противостоянием в этот день станет встреча киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в рамках чемпионата Украины. Анонс этого поединка уже доступен на нашем сайте.

Из новостей трансферного рынка можно отметить скорые переходы:

Рафаэля Двамена из "Цюриха" в ЦСКА

Анте Ребича из "Айнтрахта" в "Севилью"

Ахмеда Мусы из "Лестера" в "Аль-Наср"

Артуро Видаля из "Баварии" в "Барселону"

Муссы Ваге из "Эйпена" в "Барселону"

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